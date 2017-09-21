Дмитрий Аленичев: "Енисей" показал фантастический футбол на фоне сильного соперника"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после победы над "Ахматом" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России признал, что был вынужден применить ротацию состава, поскольку 24 сентября команде предстоит сыграть в первенстве ФНЛ с "Крыльями Советов". Специалист отметил, что не хотел бы говорить много комплиментов игрокам, несмотря на то, что они заслужили их.

– Много сил и эмоций сегодня отдано. Сегодня мои ребята, считаю, показали на фоне сильного соперника, команды премьер-лиги, которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол, – цитирует официальный сайт "Енисея" Аленичева. – Результат сегодня впечатлил и вас, и наших болельщиков! Футбол у нас был сегодня очень сильный. Порадовало, что ребята не испугались такого грозного соперника, как “Ахмат”, а где-то даже его превосходили. Сейчас не хотелось бы говорить много комплиментов в адрес ребят, которые они, конечно, заслужили, потому что в воскресенье не менее серьезная и важная игра с “Крыльями Советов”. У нас до матча два дня, попросил парней, чтобы профессионально отнеслись к подготовке к следующей игре.

– Сегодня состав “Енисей” подвергся ротации, бережете силы к матчу с “Крыльями”?

– Повторюсь, через два дня очередная игра чемпионата, а до этого был тяжелый ритм – три игры за десять дней. Некоторым ребятам нужен был отдых. Но тому же Иванову, Камешу и Козлову я перед игрой сказал, что они получат небольшую игровую практику, чтобы быть в тонусе.

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