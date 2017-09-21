Олег Кононов: "В поражении от "Енисея" вина всей команды"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после поражения от "Енисея" (0:3) в матче 1/16 финала Кубка России извинился перед болельщиками. Также специалист отметил, что команда из Красноярска не зря лидирует в первенстве ФНЛ.

- Хочу поздравить “Енисей” с хорошей игрой и победой! Мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию сейчас в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в премьер-лиге, - цитирует официальный сайт "Енисея" Кононова. - В первую очередь, то, что мы проиграли - это наша вина целиком и полностью, всей команды. Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил “Енисей”. Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск и сменой часовых поясов. В первую очередь, дело в нас. Хочу извиниться перед всеми болельщиками “Ахмата”.

- Насколько для вас был важен Кубок России?

- Конечно, важен. Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было сегодня выиграть. “Енисей” очень организованно играл и заслужил, наверное победу, хотя по моментам можно поспорить - мы создали немало моментов, но “Енисей” забивал, а мы - нет.

"Ахмат" - седьмой клуб РФПЛ, покинувший Кубок России. LIVE!

Кубок России-2017/18. Сетка турнира