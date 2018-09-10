00:05 | Футбол — РПЛ

Звезда по имени Терри

Инфографика "СЭ".
Инфографика "СЭ".
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Возможный новичок "Спартака"  Джон Терри выиграл за карьеру огромное количество трофеев. Таких титулованных футболистов в чемпионате России еще не было.

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