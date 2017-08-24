Зобнин прошел обследование в итальянской клинике

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, который продолжает восстановление после травмы колена, прошел обследование в итальянской клинике "Вилла Стюарт", информирует пресс-служба медицинского учреждения. Футболист подарил персоналу клиники в Риме свои футболки красно-белых и сборной России.

Напомним, Зобнин получил повреждение 5 июня в товарищеском матче сборной против Венгрии (3:0). У него были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. В августе хавбек работает вТарасовке по индивидуальной программе.