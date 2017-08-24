Сегодня игроки "Спартака" приступили к тренировке в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт красно-белых. Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш продолжают работать по индивидуальной программе.

Хавбек Артем Тимофеев отправился в Рим, где завтра перенесет операцию на колене. Он получил серьезную травму в матче 5-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (2:0). У него был выявлен разрыв передней крестообразной связки.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Спартак" пройдет 27 августа и начнется в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.