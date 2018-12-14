Зобнин ответил на топ-10 вопросов о себе

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью клубной пресс-службы ответил на десять вопросов о себе. Напомним, хавбек восстанавливается после травмы, которую он получил в матче 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1).
- Если бы не стали футболистом, то какую профессию выбрали?
- Пожарным. С детства мечтал быть пожарным.
- Любимый предмет в школе?
- География. Я знаю, где Иркутс находится.
- Способность, которой вы хотели бы обладать?
- Наверное, хотелось бы летать.
- Любимй фильм?
- Пусть будет "Аватар". Фильм очень красивый и красочный. Сам сюжет очень интересный.
- Любимая песня?
- Во время чемпионата мира перед матчами слушал группу "Любэ", в частности песню "Давай за".
- Любимая еда?
- Может, паста "Карбонара". Пришлось немного пожить в Италии, поэтому понравились их блюда.
- Самый ценный совет, который вы получили?
- От моего первого тренера. Белоусов Сергей Викторович. Никогда не сдаваться и идти по жизни сильным человеком, не оглядываясь назад.
- Самый памятный подарок?
- Подарок от жены. Она мне сделала очень красивый браслет с надписью. Это было на год нашей встречи, еще в Тольятти.
- Есть ли у вас домашние животные?
- Да. Собака "Ричи". Маленькая. Я вообще люблю животных. Не против завести еще.
- Что делает вас счастливым?
- Внутреннее спокойствие.