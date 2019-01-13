Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин начал тренировки без ограничений на сборе команды в Дубае (ОАЭ). В воскресенье красно-белые проводят восстановительное занятие, и игрок участвует в общей группе со всеми.
Напомним, что 24-летний хавбек получил повреждение мениска левого коленного сустава в матче 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (2:1) и был прооперирован.
Ранее Зобнин полноценно не тренировался из-за того, что тренерский штаб страхуется после перенесенной футболистом операции.
В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами. (Александр Рогулев)
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