Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин начал тренировки без ограничений на сборе команды в Дубае (ОАЭ). В воскресенье красно-белые проводят восстановительное занятие, и игрок участвует в общей группе со всеми.

Напомним, что 24-летний хавбек получил повреждение мениска левого коленного сустава в матче 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (2:1) и был прооперирован.

Ранее Зобнин полноценно не тренировался из-за того, что тренерский штаб страхуется после перенесенной футболистом операции.

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами. (Александр Рогулев)

Все о чемпионате России - здесь