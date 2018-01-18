Зобнин - Джикии: "Держись! Все будет хорошо"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию защитника команды Георгия Джикии, который сегодня в товарищеском матче против "Шанхай Шанган" (0:1) получил серьезную травму.

- Держись! Все будет хорошо, - написал Зобнин.

Напомним, что Зобнин 5 июня прошлого года сам получил серьезное повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России. Он вернулся на поле раньше обычного срока восстановления уже в ноябре.

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