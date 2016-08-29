Жулиану: "Я не Халк, но меня радуют сравнения"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в эфире передачи 8-16 на телеканале "Наш футбол" рассказал о различиях между ним и Халком. А также не исключил, что в будущем может перебраться в топ-клуб.

– Вы бразилец и играете под 7-м номером в "Зените". Все-таки, как вы считаете, что у вас общего с Халком?

– Конечно, я в курсе этих сравнений. Правда, я не знал, что он играл под 7-м номером, когда приходил в "Зенит". Да, меня радуют эти сравнения, но я – не Халк. Он, как мне кажется, более фланговый игрок, я же привык действовать ближе к центру. Он – больше индивидуалист, я же играю на команду. И, конечно, удар. Я тоже могу хорошо пробить, но, конечно, не так.

– Вы уже во второй раз приезжаете в Европу. У вас нет желания попробовать силы в большом клубе?

– У меня это уже получилось. Да, я играю в Восточной Европе. Но "Зенит" ставит перед собой самые большие задачи. Хотя я, конечно, хотел бы сыграть в топ-клубе. Мне нравится Англия, я слежу за Испанией и бундеслигой. Так что я в курсе событий и готов ко всему.

– Как вас встретили фанаты "Зенита"?

– Я в восторге от того, как нас поддерживают на стадионе. Я ощущаю энергию фанатов. Атмосфера просто фантастическая. Но за пределами стадиона я тоже встречаю болельщиков, и они очень дружелюбны, всегда желают мне удачи.