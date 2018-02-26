Жулиану: "Понял, что в "Зените" Манчини я буду много времени проводить на скамейке"

Бывший полузащитник "Зенита" Жулиану, ныне выступающий за "Фенербахче" в интервью "СЭ" рассказал, почему принял решение покинуть клуб после того, как его возглавил Роберто Манчини.

– Вы забиваете голы в Турции, а ваш конкурент на место в "Зените" Себастьян Дриусси толком не играет. Не обидно, что пришлось уйти?

– Я был счастлив в "Зените". Но если ты не подходишь тренеру, должен двигаться дальше. Я так и сделал. Приехал в "Фенербахче" и продолжил ту же работу, что делал в "Зените".

– Пришел Манчини, и вы, лучший игрок команды, перестали играть. Итальянец действительно не любит бразильцев?

– Я его об этом никогда не спрашивал. У Манчини есть свои предпочтения по игрокам. Я быстро понял, что на меня не рассчитывают. По крайне мере, как на игрока стартового состава. Но, считаю, мне хватало опыта и умений, чтобы играть в старте. К тому же главная цель сезона – попасть на чемпионат мира в Россию. Без игровой практики меня бы перестали приглашать в сборную. Понял, что в "Зените" Манчини я буду много времени проводить на скамейке. Но против тренера ничего не имею.

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