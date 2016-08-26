19:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жоаузинью продемонстрировал свой паспорт РФ

Новый гражданин РФ ЖОАУЗИНЬЮ. Фото fckrasnodar.ru
Новый гражданин РФ ЖОАУЗИНЬЮ. Фото fckrasnodar.ru
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Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью показал полученный паспорт гражданина России, информирует клубная пресс-служба. Сегодня стало известно, что бразилец внесен в заявку на чемпионат России в качестве россиянина. РФС позже подтвердил, что 27-летний хавбек больше не будет считаться легионером в чемпионате страны.

Напомним, что Жоаузинью перебрался в "Краснодар" в 2011 году из "Левски". За это время он принял участие в 133 матчах в составе "быков", отметившись 25 голами.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kryser

да это он у Мамаева забрал, тот уже в Монако прописался!

19:49

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