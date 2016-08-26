Жоаузинью продемонстрировал свой паспорт РФ

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью показал полученный паспорт гражданина России, информирует клубная пресс-служба. Сегодня стало известно, что бразилец внесен в заявку на чемпионат России в качестве россиянина. РФС позже подтвердил, что 27-летний хавбек больше не будет считаться легионером в чемпионате страны.

Напомним, что Жоаузинью перебрался в "Краснодар" в 2011 году из "Левски". За это время он принял участие в 133 матчах в составе "быков", отметившись 25 голами.