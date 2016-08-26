РФС: Жоаузинью не будет считаться легионером в РФПЛ

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью, получивший российское гражданство, не будет считаться легионером в РФПЛ. Комитет РФС по статусу игроков удовлетворил заявление клуба о признании отсутствия статуса "легионер" у полузащитника команды. На сайте РФПЛ в профиле Жоаозиньо в графе гражданство указано – Россия.

"Комитет решил удовлетворить заявление "Краснодара" о признании отсутствия статуса "легионер" у футболиста Рамоса Дос Сантоса Жоау Натаилтона (Жоаузинью). Признать отсутствие статуса "легионер" у футболиста Рамоса Дос Сантоса Жоау Натаилтона (Жоаузинью)", – сообщается на сайте РФС.