18:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС: Жоаузинью не будет считаться легионером в РФПЛ

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Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью, получивший российское гражданство, не будет считаться легионером в РФПЛ. Комитет РФС по статусу игроков удовлетворил заявление клуба о признании отсутствия статуса "легионер" у полузащитника команды. На сайте РФПЛ в профиле Жоаозиньо в графе гражданство указано – Россия.

"Комитет решил удовлетворить заявление "Краснодара" о признании отсутствия статуса "легионер" у футболиста Рамоса Дос Сантоса Жоау Натаилтона (Жоаузинью). Признать отсутствие статуса "легионер" у футболиста Рамоса Дос Сантоса Жоау Натаилтона (Жоаузинью)", – сообщается на сайте РФС.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/84749.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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palach69

Кто-то как Луна, вот,что сказал Прядкин о Фернандесе:"Он получил гражданство, но пока заявлен как иностранец. Виталий Мутко сказал, что как только главный тренер сборной будет объявлен – а это должно случиться на той неделе. Как только он попадет в расширенный список сборной, сразу соберется исполком РФС и бюро РФС, и ему будет выдана карточка россиянина, он сможет быть заявлен как россиянин. То есть должна быть реакция нового главного тренера национальной команды. Как только Фернандеса включат в состав, он перестанет быть иностранцем." Сразу,как Жо нельзя заявить,по-моему из-за того,что нет 5 лет в России...

19:45

Кто-то как Луна

Я так понял с Фернандесом тоже такая фигня, что были товарняки за Бразилию?

19:30

igorvasilevich

Потому что Дикань был заигран за сборную Украины.

19:21

Antonio85

потому что Дикань был заигран за сборную Украины

19:20

Петя

В свое время, почему-то Дикань имевший гражданство России считался легионером в Спартаке, а сейчас россиян пекут, как блины, не взирая на цвет кожи!

19:04

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