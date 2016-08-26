РФС: Жоаузинью не будет считаться легионером в РФПЛ

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью, получивший российское гражданство, не будет считаться легионером в РФПЛ. Комитет РФС по статусу игроков удовлетворил заявление клуба о признании отсутствия статуса "легионер" у полузащитника команды. На сайте РФПЛ в профиле Жоаозиньо в графе гражданство указано – Россия.
"Комитет решил удовлетворить заявление "Краснодара" о признании отсутствия статуса "легионер" у футболиста Рамоса Дос Сантоса Жоау Натаилтона (Жоаузинью). Признать отсутствие статуса "легионер" у футболиста Рамоса Дос Сантоса Жоау Натаилтона (Жоаузинью)", – сообщается на сайте РФС.
palach69
Кто-то как Луна, вот,что сказал Прядкин о Фернандесе:"Он получил гражданство, но пока заявлен как иностранец. Виталий Мутко сказал, что как только главный тренер сборной будет объявлен – а это должно случиться на той неделе. Как только он попадет в расширенный список сборной, сразу соберется исполком РФС и бюро РФС, и ему будет выдана карточка россиянина, он сможет быть заявлен как россиянин. То есть должна быть реакция нового главного тренера национальной команды. Как только Фернандеса включат в состав, он перестанет быть иностранцем." Сразу,как Жо нельзя заявить,по-моему из-за того,что нет 5 лет в России...
19:45
Кто-то как Луна
Я так понял с Фернандесом тоже такая фигня, что были товарняки за Бразилию?
19:30
igorvasilevich
Потому что Дикань был заигран за сборную Украины.
19:21
Antonio85
потому что Дикань был заигран за сборную Украины
19:20
Петя
В свое время, почему-то Дикань имевший гражданство России считался легионером в Спартаке, а сейчас россиян пекут, как блины, не взирая на цвет кожи!
19:04