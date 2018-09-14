Жоаузинью: "Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу"

Полузащитник московского "Динамо" Жоаузинью в интервью "СЭ" признался, что не сможет забить как его одноклубник Владимир Рыков​. 30-летний россиянин в матче 5-го тура чемпионата России против "Спартака" забил со своей половины поля.

– Рыков забил потрясающий гол "Спартаку". Видели что-то лучше?

– Думаю, это и правда самый красивый гол. В этом сезоне уж точно.

– Пытались когда-нибудь забить похожий?

– Нет, никогда. Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу – сил не хватит (смеется). (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Жоаузинью

Матч "Локомотив" – "Динамо" состоится 14 сентября, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры