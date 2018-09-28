Жена Мамаева заявила, что разводится с футболистом

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана подтвердила, что разводится с футболистом. Ранее девушка в своем Инстаграме опубликовала пост с комментарием "присоединяюсь к отряду одиноких мам".

- Мы разводимся, - сказала Мамаева в интервью Life. - Не знаю, почему. Он еще не подал на развод. Мы не ссорились. Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, это не избежать.

Напомним, что Павел и Алана поженились в 2013 году. У них есть совместная дочка Алиса, а также они воспитывали сына девушки от первого брака.

Ранее Алана заявила, что ей не нравится жить в Краснодаре.

- После Москвы приезжай в Краснодар и поживи там четыре года, - отметила она. - Когда я туда ехала, я говорила: "Что может быть проще, когда у тебя есть деньги и есть дети?" В любом городе к тебе хорошо будут относиться, ты все можешь купить те же машины или продукты, хорошо живешь… Нихрена! Я целыми днями не выхожу из дома. Куда мне выходить? У меня дети ходят везде. Почему нет подруг? А с кем мне общаться, мне там ни с кем неинтересно. Краснодар – маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Там колхоз. Все на каблуках ходят каждый день до магазина! Это жесть. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим.

"В Краснодаре целыми днями сижу дома. Там колхоз". Алана Мамаева - о муже, ссорах и наркотиках