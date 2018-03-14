Жена Аршавина полностью оплатила убытки "Аэрофлота" из-за задержки рейса

Алиса Аршавина, жена Андрея Аршавина, оплатила "Аэрофлоту" понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево, сообщает RNS. Сумму компенсации компания не называет.

"После инцидента с Аршавиной в начале января "Аэрофлот" принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет "Аэрофлота". Тем самым Аршавина признала свою вину", – заявил заместитель генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Инцидент с Аршавиной произошел 6 января 2018 года на борту рейса SU1946 (Москва – Алматы) во время подготовки воздушного судна ко взлету.

"Госпожа Аршавина предпринимала попытки нарушить условия договора перевозки, отказывалась следовать правилам безопасности полетов и игнорировала правомерные требования членов кабинного экипажа. В результате командир воздушного судна принял решение о снятии с рейса деструктивной пассажирки. Задержка вылета составила более полутора часов. Авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания: буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа", - отметили в авиакомпании.