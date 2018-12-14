"Зенит" впервые с 2013 года проиграл три матча подряд

"Зенит" потерпел поражение от "Славии" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2). Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга проиграл третью игру подряд.

Ранее петербуржцы уступили "Арсеналу" (2:4) в рамках 16-го тура российской премьер-лиги и "Рубину" (1:2) в 17-м туре. Сине-бело-голубые потерпел три поражения подряд с 2013-го года. В том году "Зенит" уступил "Ливерпулю" (1:3) (в 1/16 Лиги Европы), "Базелю" (0:2) (в 1/8 —) и "Рубину" (0:1) (в чемпионате России).

Российская команда ранее уже гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. Победа же позволила чешскому коллективу занять второе место.

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