13:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит": "Спасибо, Аксель!"

0
0
0
1

Пресс-служба "Зенита" на официальном youtube-канале клуба опубликовала видео под названием "Спасибо, Аксель!", в котором представлены самые яркие моменты карьеры бельгийского полузащитника в команде из Санкт-Петербурга. Напомним, что 3 января "Зенит" объявил о переходе Витселя в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Витсель стал игроком "Зенита" в сентябре 2012 года. В составе сине-бело-голубых 27-летний хавбек провел 180 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач. Вместе с санкт-петербургским клубом бельгийский полузащитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/video/42347/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

голос из Санкт-Петербурга

Хрюшкам забивал регулярно. Программу минимум выполнил. Можно присваивать звание "Почётный петербуржец".

14:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ