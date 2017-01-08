"Зенит": "Спасибо, Аксель!"

Пресс-служба "Зенита" на официальном youtube-канале клуба опубликовала видео под названием "Спасибо, Аксель!", в котором представлены самые яркие моменты карьеры бельгийского полузащитника в команде из Санкт-Петербурга. Напомним, что 3 января "Зенит" объявил о переходе Витселя в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Витсель стал игроком "Зенита" в сентябре 2012 года. В составе сине-бело-голубых 27-летний хавбек провел 180 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач. Вместе с санкт-петербургским клубом бельгийский полузащитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.