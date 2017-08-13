"Зенит" разгромил "Ахмат" после удаления Уциева

В матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле разгромил "Ахмат" – 4:0. По голу забили Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. Отметим, что с 29-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.
"Зенит" наряду с "Уралом" остаются единственными непобежденными командами в премьер-лиге в этом сезоне. Подопечные Роберто Манчини вышли в единоличные лидеры таблицы. "Ахмат" опустился на шестую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Ахмат" (Грозный) – 4:0 (1:0)
Голы: Паредес, 28 (1:0). Кокорин, 51 (2:0). Кузяев, 68 (3:0). Жирков, 84 (4:0).
"Зенит": Лунев, Терентьев (Анюков, 57), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 66), Дриусси, Кокорин.
"Ахмат": Гудиев, Родолфу, Анхель, Филипе Сампайю, Уциев, Иванов (Кадыров, 69), Швец, Исмаэл, Раванелли (Роши, 46), Ахъядов, Лео Жаба (Митришев, 78).
Предупреждения: Ахъядов, 21. Филипе Сампайю, 25. Кришито, 27. Уциев, 27. Иванов, 50. Роши, 75.
Удаление: Уциев, 29 (грубая игра).
Судьи: ФЕДОТОВ. Мосякин (все Москва), Суховерхов (Воронеж).
13 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 1:0 28' Леандро Паредес @LParedss pic.twitter.com/lB90RrGhYY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 2:0 51' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/2jkKaAZO68– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 3:0 68' Далер Кузяев pic.twitter.com/fiwWyaS5QW– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 4:0 84' Юрий Жирков pic.twitter.com/5s22LsjWpb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Дополнительная информация
- Ахмат (футбол)
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Ризван Уциев
- Роберто Манчини
- Урал Ек
- Юрий Жирков
- Далер Кузяев
- Леандро Паредес
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _____ А ещё,Серёга постоянно выходит во двор, или на улицу и проводит экспресс-опросы. Чтобы руку на пульсе держать. ____________ Не... С рукой на пульсе экспресс-опрос не провести.
23:13
$n10nep$
Сереге давно пора уже на более высокий уровень переходит и начинать втихую пИсать в подъездах футбольных судей и чиновников, а потом и дефекацией не брезговать. Потому что так будет хорошо для Зенита.
23:12
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ А ещё,Серёга постоянно выходит во двор, или на улицу и проводит экспресс-опросы. Чтобы руку на пульсе держать.
23:06
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____ СМСками Борисыч только с Чертальдицем переписывается. А от Самого ему фельдегерь пакет приносит. Ну,и соответственно - заставляет отплясывать при получении. Разве фельдегерю от Самого откажешь в такой малости? А игра с Уралом просто по времени совпала. ____________ А с чем пакет-то? Мыло, чай, спички, сухари что ли? Так это шутка была... Сам такие пакеты многим рассылал. И ничего, никого не загребли.
23:06
Aleks1962
Новоуепинни Aleks1962 Вообще-то в следующем году выборы.Админ ресурс, так в наглую включать бомжам,может аукнуться.ю 22:53 -------------------------- А Терек для чего? Там рекорды по процентам чаще чем на ЧМ в плавании обновляют, бгг--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Да ладно ,пусть веселятся,у них гинер три года подряд отжимал чампионство.Пора и бомжам шампусиком помыться,тем паче что игра то нынче есть.Впечатляет. Но в руководстве дубаки этого не видят.Все по старинке......Кто нибудь объяснил им что-ли. 22:55
23:04
Thomas_Boy_
$n10nep$============== Зато он не равнодушный! ___________ Равнодушный на все 100. Серж вон и предъяву накатал в СКР, и чужеземцев бананами закидал и даже петицию подписал. Вот это порыв, да. А этот только писульки строчит на форуме.
23:03
$n10nep$
Cheremis57 Петер Мунк. Лунева, конечно, следовало удалить, но это мелочи. Всех с победой! 22:01 ==== Это не мелочи! "Ахмат" играл в меньшинстве с 29 минуты!! Футболисты из Грозного не бросили играть и удаление Лунёва им было бы кстати!!! Но судья был явно на стороне "Зенита", значит происходит ротация и теперь в высоких кабинетах решили- чемпионом будет "Зенит"!!!! Смотреть такой продажный футбол становится неинтересно!!!!! 23:02 ================================== Бред! Сказали тебе мелочи - значит мелочи! Умей отделять зерна от плевел.
23:03
$n10nep$
Пойду Черные паруса смотреть))
23:02
Cheremis57
Петер Мунк. Лунева, конечно, следовало удалить, но это мелочи. Всех с победой! 22:01 ==== Это не мелочи! "Ахмат" играл в меньшинстве с 29 минуты!! Футболисты из Грозного не бросили играть и удаление Лунёва им было бы кстати!!! Но судья был явно на стороне "Зенита", значит происходит ротация и теперь в высоких кабинетах решили- чемпионом будет "Зенит"!!!! Смотреть такой продажный футбол становится неинтересно!!!!!
23:02
Бу-га-га!
$n10nep$___ Так-то, они делятся, одноклеточные-то. Нам в школе диафильм показывали. Была одна амёба, Большой Б. например. Бац - маленький Джойс и маленькая Иегуда.
23:01
$n10nep$
Смоку затоптали, зачистили, пофиксили, забанили - сыпался в ужасе на классико))
22:59
$n10nep$
КБ на форуме в последние два дня очень мало и вот почему.
22:57
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ СМСками Борисыч только с Чертальдицем переписывается. А от Самого ему фельдегерь пакет приносит. Ну,и соответственно - заставляет отплясывать при получении. Разве фельдегерю от Самого откажешь в такой малости? А игра с Уралом просто по времени совпала.
22:57
$n10nep$
Thomas_Boy_ $n10nep$ Thomas_Boy_ Бу-га-га! ____ Вполне возможно, что Ляксею Борисычу в тот момент письмо принесли. От Самого. А мы на него наговариваем. ____________ Так-то не письмо, а СМСку. Сам уважает нанотехнологии и все такое. 22:51 ============================ Он имел в виду емайл так-то и вот почему. ___________ Емайл тяжелый. Как его принесешь-то? СМСку и никак иначе. P.S: послание Вопреки не читал. У него все послания одинаковые. 22:56 ============================================= Зато он не равнодушный!
22:57
Thomas_Boy_
$n10nep$ Thomas_Boy_ Бу-га-га! ____ Вполне возможно, что Ляксею Борисычу в тот момент письмо принесли. От Самого. А мы на него наговариваем. ____________ Так-то не письмо, а СМСку. Сам уважает нанотехнологии и все такое. 22:51 ============================ Он имел в виду емайл так-то и вот почему. ___________ Емайл тяжелый. Как его принесешь-то? СМСку и никак иначе. P.S: послание Вопреки не читал. У него все послания одинаковые.
22:56
$n10nep$
Бу-га-га! Как мало одноклеточному надо для счастья. Сам весело шутит, и сам же весело смеётся. 22:53 ================================= Не, их двое. Смока и Бен. Так что он двухклеточное!
22:55
Новоуепинни
Aleks1962 Вообще-то в следующем году выборы.Админ ресурс, так в наглую включать бомжам,может аукнуться.ю 22:53 -------------------------- А Терек для чего? Там рекорды по процентам чаще чем на ЧМ в плавании обновляют, бгг
22:55
всё прошло
Рost hoc ergo propter hoc.
22:54
фантазиста
Ахмат великодушно остался в меньшинстве, а реф забыл удалить Лунева.
22:54
Бу-га-га!
Как мало одноклеточному надо для счастья. Сам весело шутит, и сам же весело смеётся.
22:53
Новоуепинни
Алекс Ферги Джентельмены и милые Дамы (если они есть)))) Терек (уж простите по-старости) был мертвый. Уциев, как обычно, борец Республики. Рикошет 1. Рикошет 2. Остальное смысла не имело. У Грозного талантливый Парень в воротах. Все остальное придет. 22:51 ------------------------- Канеш талантливый: автогол + голевой пас на Кузяева в третьем голе
22:53
Aleks1962
Вообще-то в следующем году выборы.Админ ресурс, так в наглую включать бомжам,может аукнуться.ю
22:53
$n10nep$
Народ, смех смехом, но чисто по-чесноку. Кто-нибудь читал послание Вопреки?
22:52
$n10nep$
Thomas_Boy_ Бу-га-га! ____ Вполне возможно, что Ляксею Борисычу в тот момент письмо принесли. От Самого. А мы на него наговариваем. ____________ Так-то не письмо, а СМСку. Сам уважает нанотехнологии и все такое. 22:51 ============================ Он имел в виду емайл так-то и вот почему.
22:52
Алекс Ферги
Джентельмены и милые Дамы (если они есть)))) Терек (уж простите по-старости) был мертвый. Уциев, как обычно, борец Республики. Рикошет 1. Рикошет 2. Остальное смысла не имело. У Грозного талантливый Парень в воротах. Все остальное придет.
22:51
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____ Вполне возможно, что Ляксею Борисычу в тот момент письмо принесли. От Самого. А мы на него наговариваем. ____________ Так-то не письмо, а СМСку. Сам уважает нанотехнологии и все такое.
22:51
$n10nep$
Смока, ладно, разрешаем и тебе на дискотеке поплясать. Дух вчерашний еще не выветрился))
22:50
$n10nep$
Бэн Джойс $n10nep$--------------------Упал-отжался тупень )) 22:46 ========================= Я тебе не писал, я Смоке писал))
22:49
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _____ "Танцуй, когда удалю, Лёха. Танцуй, когда удалю"? ____________ Это текст Владимира Владимировича. Ляксей Борисыч очень нервничает, когда это слышит.
22:49
Бэн Джойс
Ватный Зритель левый сапог из пары, а пионер.. Тоже левый из той же пары, и вот почему ))
22:48