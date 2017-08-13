"Зенит" разгромил "Ахмат" после удаления Уциева

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Ахмат" - 4:0. Леандро ПАРЕДЕС (в центре) празднует гол в ворота гостей. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

В матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле разгромил "Ахмат" – 4:0. По голу забили Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. Отметим, что с 29-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.

"Зенит" наряду с "Уралом" остаются единственными непобежденными командами в премьер-лиге в этом сезоне. Подопечные Роберто Манчини вышли в единоличные лидеры таблицы. "Ахмат" опустился на шестую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Ахмат" (Грозный) – 4:0 (1:0)

Голы: Паредес, 28 (1:0). Кокорин, 51 (2:0). Кузяев, 68 (3:0). Жирков, 84 (4:0).

"Зенит": Лунев, Терентьев (Анюков, 57), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 66), Дриусси, Кокорин.

"Ахмат": Гудиев, Родолфу, Анхель, Филипе Сампайю, Уциев, Иванов (Кадыров, 69), Швец, Исмаэл, Раванелли (Роши, 46), Ахъядов, Лео Жаба (Митришев, 78).

Предупреждения: Ахъядов, 21. Филипе Сампайю, 25. Кришито, 27. Уциев, 27. Иванов, 50. Роши, 75.

Удаление: Уциев, 29 (грубая игра).

Судьи: ФЕДОТОВ. Мосякин (все Москва), Суховерхов (Воронеж).

13 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"