"Зенит" разгромил "Ахмат" после удаления Уциева

В матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле разгромил "Ахмат" – 4:0. По голу забили Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. Отметим, что с 29-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.
"Зенит" наряду с "Уралом" остаются единственными непобежденными командами в премьер-лиге в этом сезоне. Подопечные Роберто Манчини вышли в единоличные лидеры таблицы. "Ахмат" опустился на шестую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Ахмат" (Грозный) – 4:0 (1:0)
Голы: Паредес, 28 (1:0). Кокорин, 51 (2:0). Кузяев, 68 (3:0). Жирков, 84 (4:0).
"Зенит": Лунев, Терентьев (Анюков, 57), Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Ерохин, Шатов (Краневиттер, 66), Дриусси, Кокорин.
"Ахмат": Гудиев, Родолфу, Анхель, Филипе Сампайю, Уциев, Иванов (Кадыров, 69), Швец, Исмаэл, Раванелли (Роши, 46), Ахъядов, Лео Жаба (Митришев, 78).
Предупреждения: Ахъядов, 21. Филипе Сампайю, 25. Кришито, 27. Уциев, 27. Иванов, 50. Роши, 75.
Удаление: Уциев, 29 (грубая игра).
Судьи: ФЕДОТОВ. Мосякин (все Москва), Суховерхов (Воронеж).
13 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 1:0 28' Леандро Паредес @LParedss pic.twitter.com/lB90RrGhYY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 2:0 51' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/2jkKaAZO68– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 3:0 68' Далер Кузяев pic.twitter.com/fiwWyaS5QW– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 4:0 84' Юрий Жирков pic.twitter.com/5s22LsjWpb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Дополнительная информация
- Ахмат (футбол)
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Ризван Уциев
- Роберто Манчини
- Урал Ек
- Юрий Жирков
- Далер Кузяев
- Леандро Паредес
Bibigon2000
$n10nep$ Ю.Ю. Судья, конечно, накосячил. И главный, и боковой. Именно тот, что с флажком, должен был видеть, что Лунёв уже был за линией. 22:15 ================================= А первая желтая была по делу? Было ли вообще нарушение в том моменте со стороны игрока Ахмата?==================================ты и футбол из-под стола смотрел?не вылезай,право слово...
01:24 14 августа
Bibigon2000
$n10nep$ Петер Мунк. Лунева, конечно, следовало удалить, но это мелочи. Всех с победой! 22:01 ============================= Ахахахах! Пацталом))================================и не вылезай оттуда
01:15 14 августа
Bibigon2000
сабзеро Мне одному показалось, что матч носил договорной характер? Основной вратарь Ахмата по непонятным причинам остается в запасе. Полное отсутствие борьбы со стороны игроков Ахмата. Нападающий выходит один на один и вместо того, чтобы пробить, бежит с мячом дальше к лицевой где делает имитацию удара по воротам. Защитники Ахмата постоянно дарят мяч игрокам соперника, в т.ч. в своей штрафной (3-й гол). По голу Кокорина тоже много вопросов к защите. В общем, мне кажется матч стоит проверить.===========================да-да! а так же матч недельной давности с участием пресловутого Зенита и пищевика! там ведь все было так же...
01:13 14 августа
old grumbler
Когда на игрока Зенита Паредеса в штрафной наступил на голеностоп игрок Ахмата то игра продолжилась как ни в чем не бывало и даже карточку никакую игрок Ахмата не увидел это как? Игрок Зенита не побежал за обидчиком так как и встать не мог а вы тут про фол Кришито поете... Уциев вскочил разбежался и упорол по ногам Кришито и только после этого у него мозг включился...
00:15 14 августа
old grumbler
Ахмат пострадал из за несдержанности своего игрока... Чего он полетел врезал по ногам Кришито и тут же в себя пришел... начал перед судьей оправдываться... а что оправдываться то в руках себя держать надо а не истерить как девочка припевочка...
00:08 14 августа
$n10nep$
Новоуепинни $n10nep$ Сейчас вот с удовольствием слушаю Марию Захарову! 23:17 --------------------- Новый альбом чтоле вышел? 23:40 ================================== Политолога))
23:57 13 августа
БобровФан
Как не разгромить с таким судьей как Федотов! Зенит конечно в этом не виноват, Ахмат пострадал. А вот господам Будогосскому и Мутко - большой привет.
23:49 13 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Чайный пакетик должен был победить, и вот почему.
23:45 13 августа
Новоуепинни
$n10nep$ Сейчас вот с удовольствием слушаю Марию Захарову! 23:17 --------------------- Новый альбом чтоле вышел?
23:40 13 августа
Новоуепинни
Thomas_Boy_ Бу-га-га! _____ А ещё,Серёга постоянно выходит во двор, или на улицу и проводит экспресс-опросы. Чтобы руку на пульсе держать. ____________ Не... С рукой на пульсе экспресс-опрос не провести. 23:13 --------------------- Можно. Подходишь к опрашиваемому, хватаешь за пульс на руке и спрашиваешь экспрессно. Правда, иногда можно не тока ответ получить, но и по щам например
23:37 13 августа
$n10nep$
Бу-га-га! $n10nep$____ Дочку Захарова? 23:20 ======================== Ну это логично в принципе. Вот только какого Захарова))
23:21 13 августа
Бу-га-га!
$n10nep$____ Дочку Захарова?
23:20 13 августа
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Сам с мылом и спичками не шутит,для него это банальщина. Креатив - кнопку в ВИП-ложе подложить, или, позвонив в дверь на Намёткина,6 - быстро-быстро удрать.
23:19 13 августа
$n10nep$
Сейчас вот с удовольствием слушаю Марию Захарову!
23:17 13 августа
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _____ А ещё,Серёга постоянно выходит во двор, или на улицу и проводит экспресс-опросы. Чтобы руку на пульсе держать. ____________ Не... С рукой на пульсе экспресс-опрос не провести.
23:13 13 августа
$n10nep$
Сереге давно пора уже на более высокий уровень переходит и начинать втихую пИсать в подъездах футбольных судей и чиновников, а потом и дефекацией не брезговать. Потому что так будет хорошо для Зенита.
23:12 13 августа
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ А ещё,Серёга постоянно выходит во двор, или на улицу и проводит экспресс-опросы. Чтобы руку на пульсе держать.
23:06 13 августа
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____ СМСками Борисыч только с Чертальдицем переписывается. А от Самого ему фельдегерь пакет приносит. Ну,и соответственно - заставляет отплясывать при получении. Разве фельдегерю от Самого откажешь в такой малости? А игра с Уралом просто по времени совпала. ____________ А с чем пакет-то? Мыло, чай, спички, сухари что ли? Так это шутка была... Сам такие пакеты многим рассылал. И ничего, никого не загребли.
23:06 13 августа
Aleks1962
Новоуепинни Aleks1962 Вообще-то в следующем году выборы.Админ ресурс, так в наглую включать бомжам,может аукнуться.ю 22:53 -------------------------- А Терек для чего? Там рекорды по процентам чаще чем на ЧМ в плавании обновляют, бгг--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Да ладно ,пусть веселятся,у них гинер три года подряд отжимал чампионство.Пора и бомжам шампусиком помыться,тем паче что игра то нынче есть.Впечатляет. Но в руководстве дубаки этого не видят.Все по старинке......Кто нибудь объяснил им что-ли. 22:55
23:04 13 августа
Thomas_Boy_
$n10nep$============== Зато он не равнодушный! ___________ Равнодушный на все 100. Серж вон и предъяву накатал в СКР, и чужеземцев бананами закидал и даже петицию подписал. Вот это порыв, да. А этот только писульки строчит на форуме.
23:03 13 августа
$n10nep$
Cheremis57 Петер Мунк. Лунева, конечно, следовало удалить, но это мелочи. Всех с победой! 22:01 ==== Это не мелочи! "Ахмат" играл в меньшинстве с 29 минуты!! Футболисты из Грозного не бросили играть и удаление Лунёва им было бы кстати!!! Но судья был явно на стороне "Зенита", значит происходит ротация и теперь в высоких кабинетах решили- чемпионом будет "Зенит"!!!! Смотреть такой продажный футбол становится неинтересно!!!!! 23:02 ================================== Бред! Сказали тебе мелочи - значит мелочи! Умей отделять зерна от плевел.
23:03 13 августа
$n10nep$
Пойду Черные паруса смотреть))
23:02 13 августа
Cheremis57
Петер Мунк. Лунева, конечно, следовало удалить, но это мелочи. Всех с победой! 22:01 ==== Это не мелочи! "Ахмат" играл в меньшинстве с 29 минуты!! Футболисты из Грозного не бросили играть и удаление Лунёва им было бы кстати!!! Но судья был явно на стороне "Зенита", значит происходит ротация и теперь в высоких кабинетах решили- чемпионом будет "Зенит"!!!! Смотреть такой продажный футбол становится неинтересно!!!!!
23:02 13 августа
Бу-га-га!
$n10nep$___ Так-то, они делятся, одноклеточные-то. Нам в школе диафильм показывали. Была одна амёба, Большой Б. например. Бац - маленький Джойс и маленькая Иегуда.
23:01 13 августа
$n10nep$
Смоку затоптали, зачистили, пофиксили, забанили - сыпался в ужасе на классико))
22:59 13 августа
$n10nep$
КБ на форуме в последние два дня очень мало и вот почему.
22:57 13 августа
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ СМСками Борисыч только с Чертальдицем переписывается. А от Самого ему фельдегерь пакет приносит. Ну,и соответственно - заставляет отплясывать при получении. Разве фельдегерю от Самого откажешь в такой малости? А игра с Уралом просто по времени совпала.
22:57 13 августа
$n10nep$
Thomas_Boy_ $n10nep$ Thomas_Boy_ Бу-га-га! ____ Вполне возможно, что Ляксею Борисычу в тот момент письмо принесли. От Самого. А мы на него наговариваем. ____________ Так-то не письмо, а СМСку. Сам уважает нанотехнологии и все такое. 22:51 ============================ Он имел в виду емайл так-то и вот почему. ___________ Емайл тяжелый. Как его принесешь-то? СМСку и никак иначе. P.S: послание Вопреки не читал. У него все послания одинаковые. 22:56 ============================================= Зато он не равнодушный!
22:57 13 августа
Thomas_Boy_
$n10nep$ Thomas_Boy_ Бу-га-га! ____ Вполне возможно, что Ляксею Борисычу в тот момент письмо принесли. От Самого. А мы на него наговариваем. ____________ Так-то не письмо, а СМСку. Сам уважает нанотехнологии и все такое. 22:51 ============================ Он имел в виду емайл так-то и вот почему. ___________ Емайл тяжелый. Как его принесешь-то? СМСку и никак иначе. P.S: послание Вопреки не читал. У него все послания одинаковые.
22:56 13 августа
$n10nep$
Бу-га-га! Как мало одноклеточному надо для счастья. Сам весело шутит, и сам же весело смеётся. 22:53 ================================= Не, их двое. Смока и Бен. Так что он двухклеточное!
22:55 13 августа