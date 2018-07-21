"Зенит" рассчитывает подписать защитника "Барселоны" Йерри Мину?

Джейр Мина, дядя и агент 23-летнего защитника "Барселоны" и сборной Колумбии Йерри Мины рассказал, что игрок хочет закрепиться в каталонском клубе, однако его будущее является туманным. К футболисту проявляют интерес "Эвертон" и "Зенит".

"Эвертон" - это клуб, который действительно хочет купить Мину, он уже обращался ко мне напрямую, - цитирует агента игрока Sport.es со ссылкой на Antena 2. - Есть и другие команды, такие как "Зенит", но мы надеемся, что "Барселона" всерьез рассчитывает на Мину.



Он хочет играть в "Барселоне". Он будет крайне зачарован, если не сможет выступать за данный клуб. Для него станет трагедией, если его продадут. На следующей неделе у нас состоится разговор с руководством "Барселоны", там мы и узнаем, рассчитает ли клуб на игрока.

Мина выступает за "Барселону" с января 2018 года. Он провел за команду 6 матчей.

На прошедшем чемпионате мира-2018 Мина в составе сборной Колумбии забил 3 гола в 3 играх.

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