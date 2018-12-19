"Зенит" пожелал Сульшеру удачи в "МЮ"

"Зенит" в своем официальном Твиттере пожелал удачи Уле Гуннару Сульшеру. Норвежский специалист ранее был назначен и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".

- Удачи, Уле, - говорится в сообщении. К нему прикреплено видео, где норвежец общается с Артемом Дзюбой.

45-летний специалист также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф". С "Манчестер Юнайтед" как игрок он шесть раз выиграл чемпионат Англии и стал победителем Лиги чемпионов, забив решающий мяч в финале в ворота "Баварии" (2:1). В качестве главного тренера "Мольде" он дважды выиграл чемпионат Норвегии и один раз - Кубок страны.

До этого Сульшер работал у себя на родине с "Мольде". В завершившемся сезоне его команда заняла второе место в чемпионате Норвегии и завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы.

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