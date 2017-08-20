"Зенит" поздравил Жиркова с 34-летием

"Зенит" на своем официальном сайте поздравил с днем рождения защитника команды Юрия Жиркова. Сегодня, 20 августа, игроку обороны сине-бело-голубых исполняется 34 года.

- Уважаемый Юрий! Мы благодарим вас за невероятную карьеру и желаем добиться новых достижений вместе с "Зенитом", - говорится в поздравлении клуба.

Отметим, что Жирков не полетел с "Зенитом" на матч 7-го тура чемпионата России против "Амкара" из-за небольшой травмы. Также вне заявки на игру с пермяками остались Александр Анюков, Олег Шатов и Артем Дзюба.

Встреча "Амкар" - "Зенит" состоится 20 августа, начало игры - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.