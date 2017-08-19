16:52 | Футбол — РФПЛ

Шатов пройдет обследование в Италии, у Жиркова - небольшая травма

2

Как стало известно "СЭ", полузащитник "Зенита" Олег Шатов не полетел в Пермь на матч 7-го тура чемпионата России с "Амкаром" из-за мышечных проблем.

При этом ситуация не является критичной. Хавбек должен будет пройти медобследование в Италии.

Вдобавок вне состава из-за небольшой травмы остался защитник Юрий Жирков. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, "Зенит" вылетел в Пермь без защитников Александра Анюкова и Жиркова, полузащитника Шатова и нападающего Артема Дзюбы. Последний, как вчера сообщил "СЭ", с большой долей вероятности, до конца трансферного окна уйдет в аренду.

Игра "Амкар" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.

2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

igogohruhru

Все остались чтобы искать клуб. Клуб анонимных алкоголиков

18:09

Vitalvass

ПРОКЛЯТЬЕ!!!

17:31