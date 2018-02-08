"Зенит" потерпел первое поражение на сборах, уступив "Вайле"

"Зенит" проиграл датскому клубу "Вайле" со счетом 0:2 в товарищеском матче. В составе победителей по голу забили Аллан Соуза и Давид Аршакян.
Отметим, что петербургский клуб играл практически вторым составом. Из игроков основы на поле вышли лишь Дмитрий Полоз и Далер Кузяев.
Это поражение стало для сине-бело-голубых первым на зимних сборах. Ранее они победили "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1), "Славию" (5:1), "Копенганен" (5:0) и "Црвену Звезду" (1:0). На их счету также одна ничья в матче со "Слованом" (0:0).
Товарищеский матч
"Зенит" – "Вайле" – 0:2 (0:2)
Голы: Соуза, 7 (0:1). Аршакян, 37 (0:2).
"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 31), Терентьев, Скроботов, Каккоев, Жирков, Плетнев, Кузяев, Нобоа, Полоз, Кокорин (Капленко, 31), Панюков.
"Вайле": Байза (Хагельскьер, 31), Давидсен, Р.Лауритсен, Греве, Мемия, Рамадани, Бранка, Мадсен (Андерсен, 31), Скоп, Луати, Соуза (Аршакян, 31).
Судьи: Данченко, Колосков (все – Уфа).
8 февраля. Белек. Стадион Calista Luxury Resort Sports Center.
Tribunal Z
Аха ха ха))) Мясные оживились))) ну прикол просто обсуждать и обсасывать косточки по второму составу))). Обсуждайте лучше как ваше святое мясное святилище проигрывает узкоглазым китайцам.
21:59
maak
Если учесть, что тут только Кокорин, Нобоа и Лодыгин, то зенька летом будет усиляться знатно. Иначе играть просто не кем - Манчини прав, а вы смеялись.
21:36
Кaраcик
Нобоа непонятно как затесался в чисто российский состав. Манчини скучно...
19:36
Ю.Ю.
visp1961 _________ "полжизни", как считал? В столбик или на калькуляторе?
19:35
Serenky25
Как от датского Вайле прилетели две ВАФЛЕ.
19:35
visp1961
Команда датского пердива, обыграла команду полжизни просидевшую в пердиве и вылетавшую напрямую, аж во ворую лигу, ничего удивительного, победа на классе!
19:29
maslo
Эх , не повезло Аршакяну с одной буквой! Был бы Аршавян , точно пригласили в клуб на контракт.
19:02
ЗЮК~
Бомжешлак оправдывается.
18:54
Док_
Седуксеныч, ты деньги-то накопил? Отложил)? Так до сих пор и не понял, что Спартак будет лучше Зенита. Потому что чемпион!
18:41
SIZ170
..... на самом деле *хитрый план* Манчини..... чтобы шотландцы расслабились)))
18:25
GerychZ ✯
Бу-га-га! - Ну тогда ладно, скачуха Митьке..))
18:18
SIZ170
игроки второго состава проиграли, назло Манчини..... за то что он их в первый не ставит))))
18:17
Бу-га-га!
GerychZ___ Митюня отъезжал.))) Он только к Спарте возвернулся.)))
18:14
Ратиборец
Вы посмотрите только, как митрюха раздухарился после первой победы свинарни. И ведь не видно было на ветках своего недоклупа после поражений, а тут прям восстал.
18:12
Romka3101
Наш...Скроботов,Каккоев,Плетнев,Капленко,Панюков,Бабурин так-то даже и не запас,а Зенит-2
18:11
Ратиборец
Ю.Ю., пардон, такую параллель не провел.
18:07
Наш
Кокорин и Кузяев -основной состав.Полоз,Жирков,Лодыгин - запас.Остальные-глубокий запас.
18:05
GerychZ ✯
Митяй Антибомж - И это шуткует болела команды, которую вторые составы кривоногих китайцев весь январь пердолили? ))
18:03
Митяй Антибомж
"Отметим, что петербургский клуб играл практически вторым составом. Из игроков основы на поле вышли лишь Дмитрий Полоз и Далер Кузяев." А Шура Сосошин, стало быть, в политпроекте уже не основа?
17:58
werder63
Ну нормально, набрали форму))) Хотя, если серъезно, результаты сборов увидим только в официальных матчах! А результаты тренировочных иго - это ерунда!)
17:55
Митяй Антибомж
Феерические днари )) Конюшня отдыхает, ибо хотя и собрала всё скандинавское подплинтусье и не выиграло ни одного матча у них, но до поражений и второго дивизиона не опускалась ))
17:54
Ment Ali
А Кержакян не играл? )))
17:47
shpasic
самое смешное, что матч с Вайле длился два тайма по 30 минут.
17:46
Ю.Ю.
Ратиборец ______________ ..."И странного ничего нет,если вспомнить,что и первый состав умудрился проиграть команде ФНЛ в Кубке." ______________ Как раз в том матче и играли перечисленные футболёры.
17:43
shpasic
Ратиборец, а кто проигрывал клубу ФНЛ? написано, что "первый состав".
17:43
Ратиборец
Ю.Ю., где у Pleafant хоть слово о том, что эти игроки имеют отношение к первому составу?
17:40
GerychZ ✯
Pleafant ...был уничтожен командой второй датской лиги,причём с самого начала датчане не давали дышать Зениту /// Ты действительно матч смотрел? ))
17:35
Курдин
Срочно Аршакяна Зениту надо подписывать
17:35
Bossonn
"первый состав умудрился проиграть команде ФНЛ в Кубке." То есть у нас есть хорошие футболисты?
17:34
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
Ну точно, пик формы на январь!
17:33