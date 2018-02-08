16:46 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" потерпел первое поражение на сборах, уступив "Вайле"

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"Зенит" проиграл датскому клубу "Вайле" со счетом 0:2 в товарищеском матче. В составе победителей по голу забили Аллан Соуза и Давид Аршакян.

Отметим, что петербургский клуб играл практически вторым составом. Из игроков основы на поле вышли лишь Дмитрий Полоз и Далер Кузяев.

Это поражение стало для сине-бело-голубых первым на зимних сборах. Ранее они победили "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1), "Славию" (5:1), "Копенганен" (5:0) и "Црвену Звезду" (1:0). На их счету также одна ничья в матче со "Слованом" (0:0).

Товарищеский матч

"Зенит" – "Вайле" – 0:2 (0:2)

Голы: Соуза, 7 (0:1). Аршакян, 37 (0:2).

"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 31), Терентьев, Скроботов, Каккоев, Жирков, Плетнев, Кузяев, Нобоа, Полоз, Кокорин (Капленко, 31), Панюков.

"Вайле": Байза (Хагельскьер, 31), Давидсен, Р.Лауритсен, Греве, Мемия, Рамадани, Бранка, Мадсен (Андерсен, 31), Скоп, Луати, Соуза (Аршакян, 31).

Судьи: Данченко, Колосков (все – Уфа).

8 февраля. Белек. Стадион Calista Luxury Resort Sports Center.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (34)
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Tribunal Z

Аха ха ха))) Мясные оживились))) ну прикол просто обсуждать и обсасывать косточки по второму составу))). Обсуждайте лучше как ваше святое мясное святилище проигрывает узкоглазым китайцам.

21:59

maak

Если учесть, что тут только Кокорин, Нобоа и Лодыгин, то зенька летом будет усиляться знатно. Иначе играть просто не кем - Манчини прав, а вы смеялись.

21:36

Кaраcик

Нобоа непонятно как затесался в чисто российский состав. Манчини скучно...

19:36

Ю.Ю.

visp1961 _________ "полжизни", как считал? В столбик или на калькуляторе?

19:35

Serenky25

Как от датского Вайле прилетели две ВАФЛЕ.

19:35

visp1961

Команда датского пердива, обыграла команду полжизни просидевшую в пердиве и вылетавшую напрямую, аж во ворую лигу, ничего удивительного, победа на классе!

19:29

maslo

Эх , не повезло Аршакяну с одной буквой! Был бы Аршавян , точно пригласили в клуб на контракт.

19:02

ЗЮК~

Бомжешлак оправдывается.

18:54

Док_

Седуксеныч, ты деньги-то накопил? Отложил)? Так до сих пор и не понял, что Спартак будет лучше Зенита. Потому что чемпион!

18:41

SIZ170

..... на самом деле *хитрый план* Манчини..... чтобы шотландцы расслабились)))

18:25

GerychZ ✯

Бу-га-га! - Ну тогда ладно, скачуха Митьке..))

18:18

SIZ170

игроки второго состава проиграли, назло Манчини..... за то что он их в первый не ставит))))

18:17

Бу-га-га!

GerychZ___ Митюня отъезжал.))) Он только к Спарте возвернулся.)))

18:14

Ратиборец

Вы посмотрите только, как митрюха раздухарился после первой победы свинарни. И ведь не видно было на ветках своего недоклупа после поражений, а тут прям восстал.

18:12

Romka3101

Наш...Скроботов,Каккоев,Плетнев,Капленко,Панюков,Бабурин так-то даже и не запас,а Зенит-2

18:11

Ратиборец

Ю.Ю., пардон, такую параллель не провел.

18:07

Наш

Кокорин и Кузяев -основной состав.Полоз,Жирков,Лодыгин - запас.Остальные-глубокий запас.

18:05

GerychZ ✯

Митяй Антибомж - И это шуткует болела команды, которую вторые составы кривоногих китайцев весь январь пердолили? ))

18:03

Митяй Антибомж

"Отметим, что петербургский клуб играл практически вторым составом. Из игроков основы на поле вышли лишь Дмитрий Полоз и Далер Кузяев." А Шура Сосошин, стало быть, в политпроекте уже не основа?

17:58

werder63

Ну нормально, набрали форму))) Хотя, если серъезно, результаты сборов увидим только в официальных матчах! А результаты тренировочных иго - это ерунда!)

17:55

Митяй Антибомж

Феерические днари )) Конюшня отдыхает, ибо хотя и собрала всё скандинавское подплинтусье и не выиграло ни одного матча у них, но до поражений и второго дивизиона не опускалась ))

17:54

Ment Ali

А Кержакян не играл? )))

17:47

shpasic

самое смешное, что матч с Вайле длился два тайма по 30 минут.

17:46

Ю.Ю.

Ратиборец ______________ ..."И странного ничего нет,если вспомнить,что и первый состав умудрился проиграть команде ФНЛ в Кубке." ______________ Как раз в том матче и играли перечисленные футболёры.

17:43

shpasic

Ратиборец, а кто проигрывал клубу ФНЛ? написано, что "первый состав".

17:43

Ратиборец

Ю.Ю., где у Pleafant хоть слово о том, что эти игроки имеют отношение к первому составу?

17:40

GerychZ ✯

Pleafant ...был уничтожен командой второй датской лиги,причём с самого начала датчане не давали дышать Зениту /// Ты действительно матч смотрел? ))

17:35

Курдин

Срочно Аршакяна Зениту надо подписывать

17:35

Bossonn

"первый состав умудрился проиграть команде ФНЛ в Кубке." То есть у нас есть хорошие футболисты?

17:34

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

Ну точно, пик формы на январь!

17:33