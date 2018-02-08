"Зенит" потерпел первое поражение на сборах, уступив "Вайле"

"Зенит" проиграл датскому клубу "Вайле" со счетом 0:2 в товарищеском матче. В составе победителей по голу забили Аллан Соуза и Давид Аршакян.

Отметим, что петербургский клуб играл практически вторым составом. Из игроков основы на поле вышли лишь Дмитрий Полоз и Далер Кузяев.

Это поражение стало для сине-бело-голубых первым на зимних сборах. Ранее они победили "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1), "Славию" (5:1), "Копенганен" (5:0) и "Црвену Звезду" (1:0). На их счету также одна ничья в матче со "Слованом" (0:0).

Товарищеский матч

"Зенит" – "Вайле" – 0:2 (0:2)

Голы: Соуза, 7 (0:1). Аршакян, 37 (0:2).

"Зенит": Лодыгин (Бабурин, 31), Терентьев, Скроботов, Каккоев, Жирков, Плетнев, Кузяев, Нобоа, Полоз, Кокорин (Капленко, 31), Панюков.

"Вайле": Байза (Хагельскьер, 31), Давидсен, Р.Лауритсен, Греве, Мемия, Рамадани, Бранка, Мадсен (Андерсен, 31), Скоп, Луати, Соуза (Аршакян, 31).

Судьи: Данченко, Колосков (все – Уфа).

8 февраля. Белек. Стадион Calista Luxury Resort Sports Center.