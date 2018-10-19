"Зенит" подал ходатайство об изменении меры пресечения для Кокорина

"Зенит" подал ходатайство об изменении меры пресечения для нападающего клуба Александра Кокорина. В суде продемонстрировали документ с характеристикой футболиста. Клуб рассматривает действия Кокорина как постыдные. Выступает за справедливое наказание. При этом характеризует его как "профессионального и дисциплинированного спортсмена".

Суд подчеркнул, что президент клуба не может ходатайствовать об изменении меры пресечения, но характеристика будет учтена.

Кокорин был помещен в СИЗО на срок до 8 декабря по делу об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин подал апелляцию в Мосгорсуд на перевод его под домашний арест.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляции других фигурантов дела - брата Кокорина Кирилла и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

Кокорин - единственный на сегодняшнем заседании Мосгорсуда, у кого дело ведут сразу два адвоката - Олег Попов и Татьяна Стукалова.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!