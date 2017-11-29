"Зенит" оштрафован на 150 тысяч за поджог спартаковского флага

"Зенит" выплатит штраф в размере 275 тысяч рублей за поведение фанатов во время игры 18-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
– Использование пиротехники без бросания на поле – штраф 100 тысяч, – сказал Григорьянц. – Несогласованный баннер – штраф 25 тысяч рублей. За поджог спартаковского флага (тоже рецидив, в третий раз) – 150 тысяч рублей. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Dzaga
Вообще это забавно конечно. Такое чувство, что Миллер пришел на трибуну и начал жечь флаг. Почему вообще штрафуют Зенит интересно? Пришел какой-то хрен с горы, напялил на себя шафр Зенита, а штрафуют клуб. Матч проходил в Москве, за огранизацию матча отвечал Спартак, почему Зенит то штрафуют? А если бы на матче Спартак - Зенит кто-нить с шарфом ЦСКА сжег флаг Спартака или Зенита, то оштрафовали бы ЦСКА?)
17:27
verch rus
болелы зенита так себя ведут , потому что воспитание не позволяет . просто так воспитаны ..
17:14
ЗЮК
Millwall82,моча из органа,который был у тебя во рту?
17:05
Митяй Антибомж
Мила, много мочи испила? )) Гребень тухлодырый. ))
16:59
Митяй Антибомж
А что ещё остаётся политпроектовой нечисти, кроме как зубами скрежетать, да флаги жечь? )) Кстати, флаги, по-обыкновению, в бездонной попе проносили? ))
16:58
Millwall82
Забавно что свинки во время сжигания прыгали как дети около новогодней елки. Одного поросенка мочей облили, да так что улетел под трибуну. Ну это ответка к слову была за поступок Егорова в 1 матче.
16:57