16:48 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" оштрафован на 150 тысяч за поджог спартаковского флага

6

"Зенит" выплатит штраф в размере 275 тысяч рублей за поведение фанатов во время игры 18-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

– Использование пиротехники без бросания на поле – штраф 100 тысяч, – сказал Григорьянц. – Несогласованный баннер – штраф 25 тысяч рублей. За поджог спартаковского флага (тоже рецидив, в третий раз) – 150 тысяч рублей. (Михаил ГОНЧАРОВ)

6
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dzaga

Вообще это забавно конечно. Такое чувство, что Миллер пришел на трибуну и начал жечь флаг. Почему вообще штрафуют Зенит интересно? Пришел какой-то хрен с горы, напялил на себя шафр Зенита, а штрафуют клуб. Матч проходил в Москве, за огранизацию матча отвечал Спартак, почему Зенит то штрафуют? А если бы на матче Спартак - Зенит кто-нить с шарфом ЦСКА сжег флаг Спартака или Зенита, то оштрафовали бы ЦСКА?)

17:27

verch rus

болелы зенита так себя ведут , потому что воспитание не позволяет . просто так воспитаны ..

17:14

ЗЮК

Millwall82,моча из органа,который был у тебя во рту?

17:05

Митяй Антибомж

Мила, много мочи испила? )) Гребень тухлодырый. ))

16:59

Митяй Антибомж

А что ещё остаётся политпроектовой нечисти, кроме как зубами скрежетать, да флаги жечь? )) Кстати, флаги, по-обыкновению, в бездонной попе проносили? ))

16:58

Millwall82

Забавно что свинки во время сжигания прыгали как дети около новогодней елки. Одного поросенка мочей облили, да так что улетел под трибуну. Ну это ответка к слову была за поступок Егорова в 1 матче.

16:57