"Зенит" оштрафован на 150 тысяч за поджог спартаковского флага

"Зенит" выплатит штраф в размере 275 тысяч рублей за поведение фанатов во время игры 18-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

– Использование пиротехники без бросания на поле – штраф 100 тысяч, – сказал Григорьянц. – Несогласованный баннер – штраф 25 тысяч рублей. За поджог спартаковского флага (тоже рецидив, в третий раз) – 150 тысяч рублей. (Михаил ГОНЧАРОВ)