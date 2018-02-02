"Зенит" объявил состав на второй сбор в Турции

"Зенит" объявил состав, который отправится на сборы в Турцию. Там команда проведет три товарищеских матча – против "Слована" (4 февраля, 17.00 по московскому времени), "Црвены Звезды" (7 февраля, 18.30) и "Марибора" (10 февраля, 12.00).
В турецкий Белек отправились 26 футболистов. Ряд игроков - преимущественно, легионеры, получившие несколько выходных дней, - будет добираться в Турцию самостоятельно, остальная команда вылетела из Санкт-Петербурга.
Напомним, первый сбор команды Роберто Манчини начался 15 января. "Зенит" провел три товарищеских матча – с "Копенгагеном" (5:0), "Славией" (5:1), "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1).
Состав "Зенита":
вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло;
защитники - Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана, Никита Каккоев;
полузащитники - Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;
нападающие - Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков. (Егор БЫЧКОВ)
А вот и состав, который отправился на #ГазпромТренировочныеСборы в Турцию! 💪 pic.twitter.com/ewWJkfmx8E– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 2 февраля 2018 г.
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Копенгаген
- Црвена Звезда (Футбол)
- Марибор
- Славия П
- Гуанчжоу Эвергранд
- Слован Бр (Футбол)