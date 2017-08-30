"Зенит" объявил о расторжении контракта с Молло

"Зенит" и полузащитник Йоан Молло достигли соглашения о расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний француз перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он провел за сине-бело-голубых семь матчей и забил один гол.

В нынешнем сезоне Молло не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за дубль в ФНЛ.

– "Зенит" благодарит Йоана Молло за время, проведенное в Петербурге, и желает успехов в дальнейшей карьере! – говорится в заявлении клуба.