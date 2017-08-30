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18:45 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" объявил о расторжении контракта с Молло

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"Зенит" и полузащитник Йоан Молло достигли соглашения о расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний француз перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он провел за сине-бело-голубых семь матчей и забил один гол.

В нынешнем сезоне Молло не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за дубль в ФНЛ.

– "Зенит" благодарит Йоана Молло за время, проведенное в Петербурге, и желает успехов в дальнейшей карьере! – говорится в заявлении клуба.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-30-yoan-mollo-pokidaet-zenit.htm

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КОММЕНТАРИИ (8)
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sakusda

зенит,как беременная женщина.Муж купил,попробовала,не понравилось,выбросили

19:40

совва

Самое время в ЦСКА бесплатно взять)

19:29

Илья Дьяконов

скоро и дриусси следом и паредес, по-тихому и свалят все

19:18

Luti

И зачем надо было скупать у нас в Самаре??? Оптовики, мля... Цаллагов в Динамо, Молло на все 4... Слов нет - игра Монополия, лет 30 назад!

19:16

SportF@n

неплохой игрок, Манчини раскидывается тем, кто мог бы помочь. Жулиано, Молло, Дзюба..

19:05

Valdemarson

Поматросили и ...

19:03

Seraffim

Молло был готов на любые унижения, лишь бы зацепиться за зенитовскую кормушку..... печалька.

18:55

achuburov

О, бесплатно) значит к нам

18:51