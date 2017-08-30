"Зенит" объявил о расторжении контракта с Молло

"Зенит" и полузащитник Йоан Молло достигли соглашения о расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний француз перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он провел за сине-бело-голубых семь матчей и забил один гол.
В нынешнем сезоне Молло не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за дубль в ФНЛ.
– "Зенит" благодарит Йоана Молло за время, проведенное в Петербурге, и желает успехов в дальнейшей карьере! – говорится в заявлении клуба.
Йоан Молло покидает "Зенит": https://t.co/lE3woBU0Nx pic.twitter.com/ZvRDD9mChv– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 30 августа 2017 г.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-30-yoan-mollo-pokidaet-zenit.htm
sakusda
зенит,как беременная женщина.Муж купил,попробовала,не понравилось,выбросили
19:40
совва
Самое время в ЦСКА бесплатно взять)
19:29
Илья Дьяконов
скоро и дриусси следом и паредес, по-тихому и свалят все
19:18
Luti
И зачем надо было скупать у нас в Самаре??? Оптовики, мля... Цаллагов в Динамо, Молло на все 4... Слов нет - игра Монополия, лет 30 назад!
19:16
SportF@n
неплохой игрок, Манчини раскидывается тем, кто мог бы помочь. Жулиано, Молло, Дзюба..
19:05
Valdemarson
Поматросили и ...
19:03
Seraffim
Молло был готов на любые унижения, лишь бы зацепиться за зенитовскую кормушку..... печалька.
18:55
achuburov
О, бесплатно) значит к нам
18:51