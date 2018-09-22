"Зенит" – "Локомотив": онлайн трансляция – 23 сентября в 16.30

В воскресенье, 23 сентября, в Санкт-Петербурге в 16.30 начнется один из центральных матчей 8-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги между местным "Зенитом" и московским "Локомотивом".

Соперники встретятся на стадионе "Санкт-Петербург". Это будет первый матч дня, дальше в Москве начнется дерби между ЦСКА и "Спартаком".

О турнирных раскладах: питерцы мощно начали чемпионат и занимают первую строчку с 19-ю очками, опережая второе место на пять баллов. Игроки Юрия Семина напротив провалили начало сезона, набрав всего 9 очков и расположившись на 10-м месте.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Локомотив".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Зенит" – "Локомотив": трансляция