"Зенит" и "Интер" похвалили друг друга за выбор тренеров

"Зенит" и "Интер" в своих официальных Твиттерах обменялись мнениями по поводу тренерских назначений. Петербургский клуб одобрил выбор миланцев, которые объявили о подписании контракта с Лучано Спаллетти, ранее работавшим в Санкт-Петербурге.
– Отличный выбор тренера! – говорится в сообщении "Зенита". – Мы в Санкт-Петербурге любим Спаллетти.
"Интер" ответил на это сообщение, похвалив "Зенит" за назначение экс-наставника "нерадзурри" Роберто Манчини главным тренером.
– Вы, ребята, тоже сделали весьма умный выбор! – говорится в сообщении миланцев.
You guys have made a pretty smart choice yourselves... 😉🔝 #FCIM pic.twitter.com/7M8LQk3aJc– F.C. Internazionale (@Inter_en) 9 июня 2017 г.