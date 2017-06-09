"Зенит" и "Интер" похвалили друг друга за выбор тренеров

"Зенит" и "Интер" в своих официальных Твиттерах обменялись мнениями по поводу тренерских назначений. Петербургский клуб одобрил выбор миланцев, которые объявили о подписании контракта с Лучано Спаллетти, ранее работавшим в Санкт-Петербурге.

– Отличный выбор тренера! – говорится в сообщении "Зенита". – Мы в Санкт-Петербурге любим Спаллетти.

"Интер" ответил на это сообщение, похвалив "Зенит" за назначение экс-наставника "нерадзурри" Роберто Манчини главным тренером.

– Вы, ребята, тоже сделали весьма умный выбор! – говорится в сообщении миланцев.