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"Зенит" - чемпион. Исторический номер "СЭ"

Номер "СЭ" о чемпионстве "Зенита"-2007. 11 ноября 2007 года. Раменское. "Зенит" - чемпион! Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
Номер "СЭ" о чемпионстве "Зенита"-2007.

10 лет назад "Зенит" впервые стал чемпионом России, одержав победу в Раменском над "Сатурном" в матче последнего тура - 1:0. Вот, что писал "СЭ" об историческом успехе невского клуба.
11 ноября 2007 года. Раменское. &quot;Сатурн&quot; - &quot;Зенит&quot; - 0:1. &quot;Зенит&quot; - чемпион России. Павел ПОГРЕБНЯК с кубком.

 

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