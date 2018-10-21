17:55 | Футбол — РПЛ

Зе Луиш обогнал Глушакова и сравнялся с Комбаровым

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Второй гол в ворота "Арсенала" стал для Зе Луиша 20-м за "Спартак" в матчах чемпионата России. Среди действующих игроков красно-белых никто не отличался в премьер-лиге чаще. Те же 20 голов записал на свой счет Дмитрий Комбаров, проведший за москвичей на 149 игр больше. На счету сосланного в дубль Дениса Глушакова 19 точных ударов. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры "Спартака" в премьер-лиге среди действующих игроков клуба

Игрок

Год дебюта

Матчи

Голы

Зе Луиш

2015

71

20

Дмитрий Комбаров

2010

220

20

Денис Глушаков

2013

136

19

Луиз Адриану

2017

42

12

Джано Ананидзе

2009

115

12

Александр Самедов

2004

85

11

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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