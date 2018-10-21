Зе Луиш обогнал Глушакова и сравнялся с Комбаровым

Второй гол в ворота "Арсенала" стал для Зе Луиша 20-м за "Спартак" в матчах чемпионата России. Среди действующих игроков красно-белых никто не отличался в премьер-лиге чаще. Те же 20 голов записал на свой счет Дмитрий Комбаров, проведший за москвичей на 149 игр больше. На счету сосланного в дубль Дениса Глушакова 19 точных ударов. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры "Спартака" в премьер-лиге среди действующих игроков клуба