Зе Луиш обогнал Глушакова и сравнялся с Комбаровым

Второй гол в ворота "Арсенала" стал для Зе Луиша 20-м за "Спартак" в матчах чемпионата России. Среди действующих игроков красно-белых никто не отличался в премьер-лиге чаще. Те же 20 голов записал на свой счет Дмитрий Комбаров, проведший за москвичей на 149 игр больше. На счету сосланного в дубль Дениса Глушакова 19 точных ударов. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры "Спартака" в премьер-лиге среди действующих игроков клуба
|
Игрок
|
Год дебюта
|
Матчи
|
Голы
|
2015
|
71
|
20
|
2010
|
220
|
20
|
2013
|
136
|
19
|
2017
|
42
|
12
|
2009
|
115
|
12
|
2004
|
85
|
11
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