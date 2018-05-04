Зе Луиш — о своем будущем: "На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш заявил, что сейчас думает лишь о контракте с красно-белыми и не имеет никаких выгодных предложений от других клубов. Действующее соглашение с форвардом рассчитано до 2021 года.

– Карьерные планы? Мысль одна: должным образом отрабатывать контракт со "Спартаком", – цитирует официальный сайт красно-белых Зе Луиша. – На данный момент никаких предложений, выгодных мне либо клубу, нет.

27-летний форвард из Кабо-Верде стал игроком "Спартака" в 2015 году. За это время он провел 72 матча и забил 21 гол.