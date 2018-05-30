Заур Хапов: "Гильерме очень стабильно провел сезон. Он бы мог помочь сборной России на ЧМ"

Тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов в интервью "Известиям" отметил, что доволен голкиперами клуба. Также он уверен, что первый номер красно-зеленых Маринату Гильерме мог бы помочь сборной России на чемпионате мира-2018.

– Как оцените выступление голкиперов "Локо" в этом сезоне?

– Я очень доволен своей группой вратарей. Они очень профессионально отработали весь сезон, ровно прошли весь чемпионат. Когда у Гильерме возникли проблемы со здоровьем, Антон и Никита отлично включились. На вратарской позиции очень серьезная конкуренция, и от этого все прогрессируют.

– Кто принимает решение о том, кому из вратарей выходить в основном составе?

– Конечно, Юрий Палыч. Он может посоветоваться со мной, но решение – за ним.

– Расстроены, что Гильерме не попал в состав сборной на чемпионат мира?

– Конечно, ведь он очень стабильно провел прошедший сезон, часто выручал "Локомотив". Он бы мог помочь сборной России.