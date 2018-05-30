Заур Хапов: "Гильерме очень стабильно провел сезон. Он бы мог помочь сборной России на ЧМ"

Тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов в интервью "Известиям" отметил, что доволен голкиперами клуба. Также он уверен, что первый номер красно-зеленых Маринату Гильерме мог бы помочь сборной России на чемпионате мира-2018.
– Как оцените выступление голкиперов "Локо" в этом сезоне?
– Я очень доволен своей группой вратарей. Они очень профессионально отработали весь сезон, ровно прошли весь чемпионат. Когда у Гильерме возникли проблемы со здоровьем, Антон и Никита отлично включились. На вратарской позиции очень серьезная конкуренция, и от этого все прогрессируют.
– Кто принимает решение о том, кому из вратарей выходить в основном составе?
– Конечно, Юрий Палыч. Он может посоветоваться со мной, но решение – за ним.
– Расстроены, что Гильерме не попал в состав сборной на чемпионат мира?
– Конечно, ведь он очень стабильно провел прошедший сезон, часто выручал "Локомотив". Он бы мог помочь сборной России.
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https://iz.ru/748336/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/zaur-khapov-gilerme-mog-pomoch-sbornoi-rossii