Защитник БАТЭ Володько и полузащитник "Анжи" Савичев будут на просмотре в тульском "Арсенале"

Тульский "Арсенал" вскоре начнет подготовку ко второй части сезона. Стало известно, какие футболисты будут на просмотре в команде.

Как сообщает страница болельщиков "Арсенала" Вконтакте, на просмотр с командой отправятся защитник БАТЭ Максим Володько, полузащитник "Анжи" Константин Савичев и нападающий курского "Авангарда" Роман Минаев.

10-11 января команда пройдет медосмотр в Москве, а затем отправится на сбор в Турцию. Первый сбор пройдет с 12 по 23 января, второй 27 января по 8 февраля, третий - 12 по 22 февраля.

Расписпание товарищеских матчей:

19 января. "Арсенал" - "Пакш" (Венгрия)

23 января. "Арсенал" - "Ягеллония" (Польша)

31 января. "Арсенал" - "Младость" (Сербия)

8 февраля. "Арсенал" - "Кальмар" (Швеция)

18 февраля. "Арсенал" - Кайрат (Казахстан)

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