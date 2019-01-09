Защитник БАТЭ Володько и полузащитник "Анжи" Савичев будут на просмотре в тульском "Арсенале"

Тульский "Арсенал" вскоре начнет подготовку ко второй части сезона. Стало известно, какие футболисты будут на просмотре в команде.
Как сообщает страница болельщиков "Арсенала" Вконтакте, на просмотр с командой отправятся защитник БАТЭ Максим Володько, полузащитник "Анжи" Константин Савичев и нападающий курского "Авангарда" Роман Минаев.
10-11 января команда пройдет медосмотр в Москве, а затем отправится на сбор в Турцию. Первый сбор пройдет с 12 по 23 января, второй 27 января по 8 февраля, третий - 12 по 22 февраля.
Расписпание товарищеских матчей:
19 января. "Арсенал" - "Пакш" (Венгрия)
23 января. "Арсенал" - "Ягеллония" (Польша)
31 января. "Арсенал" - "Младость" (Сербия)
8 февраля. "Арсенал" - "Кальмар" (Швеция)
18 февраля. "Арсенал" - Кайрат (Казахстан)
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