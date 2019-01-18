Зампред ОНК Меркачева – об отмене футбольного матча в "Бутырке" с участием Мамаева

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева прокомментировала "СЭ" информацию о том, что отменен футбольный матч в столичном СИЗО-2 "Бутырка", в котором должен был принять участие полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

О том, что игра не состоится в своем Твиттере сообщил член ОНК Павел Пятницкий со ссылкой на свои источники в ФСИН. Ранее он активно выступал против проведения этого мероприятия.



Мамаев, форвард "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся под стражей за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

– Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, – сказала Меркачева. – Всякое может быть, поскольку те, кто не хочет проведения этого матча, выступили единым фронтом. Не знаю об отмене игры, но хочется верить, что информация об этом не соответствует действительности. (Иван Торопцев)

В ОНК сообщают, что матч в "Бутырке" с участием Кокорина и Мамаева отменен