В ОНК сообщают, что матч в "Бутырке" с участием Кокорина и Мамаева отменен

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий сообщил, что ФСИН не будет проводить футбольный матч с участием арестованных Павла Мамаева и Александра Кокорина в СИЗО-2 ("Бутырке").

"Как мне только что стало известно, руководством ФСИН принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева. Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение единственно верное и соответствующее закону", - написал Пятницкий в Твиттере.

Ранее в ОНК возмутились возможностью проведения такой игры. В организации сравнили это со сканадалом с заключенным Цеповязом, поедавшим в колонии деликатесы.