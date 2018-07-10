Юрий Жирков: "Мог перейти в "Краснодар" этим летом

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков в интервью "СЭ" признался, что мог перейти в "Краснодар" этим летом. 34-летний хавбек продлил контракт с петербургским клубом на один год 9 июня.

– Вы переподписали контракт с "Зенитом" прямо перед ЧМ-2018. Этому поспособствовал приход Сергея Семака? Он с вами связывался?

– Разговора с ним пока не было. Просто от клуба поступило предложение продлить контракт, я подумал и согласился. Был еще один вариант, но я решил, что лучше остаться в "Зените".

– Из "Краснодара"?

– (После паузы.) Да.

Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В составе петербургского клуба он завоевал Кубок и Суперкубок России. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью с Жирковым - здесь

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