Юрий Семин: "Я виноват, что не выпустил Эдера в Краснодаре, и мы проиграли"

Тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России стал гостем "СЭ". Специалист рассказал, что чувствует вину за поражение в матче против "Краснодара" (0:2) в рамках 28-го тура РФПЛ.

– Какое решение по ходу сезона назовете самым рискованным?

– А они все рискованные. Возьмем ту же замену Антона Миранчука на Эдера в матче с "Зенитом". Мы убрали игрока из середины и добавили – в атаку, тем самым увеличив в том числе и риск пропустить. А разве не было рискованным выпустить на замену Пейчиновича после такой грубой ошибки, которую он совершил в Краснодаре?

Чорлука не мог продолжать игру. Он посчитал, что вылечился от травмы, которая не позволила ему сыграть с "Краснодаром". Я доверяю игрокам – и если они приходят и на мой вопрос: "Ты можешь играть?" уверенно отвечают: "Да", то значит – готов.

Чорлуку хватило на тайм. Но у нас ведь в запасе был еще и Михалик, который очень хорошо выглядел на тренировках. Почему выбрал Пейчиновича? Не знаю, сложно сказать. Интуиция, наверное. Поэтому же выпустил на замену Эдера, а не Ари.

Эдер очень хорошо сыграл против "Динамо", но на "Краснодар" я поставил Ари. Одним из факторов стало то, что Ари играл за "быков". Эдер же неделю после "Краснодара" не дурака валял, а хорошо тренировался. Он забыл ту обиду, которую, вероятно, тренер ему нанес. Я виноват, что его не поставил, раз мы в Краснодаре проиграли, а Ари не забил – хоть и играл достаточно неплохо. Уступили там не из-за Ари, а из-за всех нас.

Но Эдер, повторяю, обиду забыл. А самое важное, что он не обиделся на футбол. И заработал право выйти на поле в решающий момент. И забить этот золотой гол.

Полное интервью Семина – скоро в "СЭ"