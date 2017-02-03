Юрий Семин: "Вспоминаю те времена, когда на "Кубань" ходил полный стадион"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что можно исправить допущенные ошибки и спасти футбольный клуб "Кубань". По его словам, руководители должны найти выход в сложной финансовой ситуации.

Ранее футболисты "Кубани" обратились с открытым письмом к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации с многомесячными долгами, а также помочь найти финансирование для клуба.

- Люди, которые раньше были у руля Краснодарского края, делали все, чтобы сохранить футбольную "Кубань", - цитирует "Р-Спорт" Семина. - Наверное, были сделаны грубые ошибки в чем-то. Но возможности исправить их и спасти клуб есть. Мне хотелось бы, чтобы исправили (эти ошибки). Мне очень жаль, что такое происходит с "Кубанью". В Краснодарском крае это самый популярный клуб во всех видах спорта. Я вспоминаю те времена, когда на футбольную "Кубань" ходил полный стадион, когда люди стояли в очередях в кассы за билетами.

Болельщикам очень сложно принять то, что происходит с "Кубанью". Руководители должны найти какой-то выход в этой сложной ситуации. Очень важно сохранить традиции кубанского футбола, сохранить их для дальнейшего поколения, для молодых ребят.