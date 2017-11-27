Юрий Семин: "Всем нужны очки, поэтому матч со "СКА-Хабаровск" будет сложным"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что ждет напряженную игру в матче 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Он также поздравил защитника Тараса Михалика с тем, что игрок провел 100 встреч за железнодорожников.

– Очень сложный матч будет. Очки всем нужны, так что будет напряженная игра, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Михалик провел 100-й матч за "Локомотив"? Я и не знал об этом. Поздравляю его, это большой и важный для каждого успех. Самое главное, что мы выиграли его 100-й матч (против "Копенгагена" (2:1) в 5-м туре группового турнира Лиги Европы. – Прим. "СЭ").

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Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Локомотив"