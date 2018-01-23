Юрий Семин: "Витсель и Пату играли хорошо, но до перерыва "Локомотив" не дал им ничего создать"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеского матча против "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (1:1) рассказал о состоянии Ари и Ведрана Чорлуки, которые восстановились после травм. По его словам, на их игре не сказываются повреждения.

– Сейчас Ари и Чорлука без видимых проблем выдержали 45 минут?

– Да. Самое главное, что не сказываются их прежние повреждения, ничего на поле не произошло, нагрузка держится.

– Как вам "Тяньцзинь Цюаньцзянь"?

– Очень хорошая команда. Спарринг получился полезным. И Витсель, и Пату, и Модест – футболисты высокого уровня. Выглядели они здорово, явные лидеры. Хотя в первом тайме, когда "Локо" держал хороший темп, на мой взгляд, мы ничего не позволили создать соперникам. После перерыва – да, какие-то шансы у них были. (Михаил ГОНЧАРОВ)