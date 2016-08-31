Юрий Семин: "У Денисова сложный характер? Я не ссорюсь с игроками"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, почему решил приобрести полузащитника Игоря Денисова. 32-летний хавбек перешел в "Локо" из "Динамо" на правах бесплатной аренды.
– Денисов в этом сезоне практически не играл…
– Почему же? Он уже провел две встречи. А до этого не играл из-за травмы. Сейчас Игорь набрал хорошую физическую форму. Денисов обладает большим опытом и бойцовским характером. Нам он нужен.
– Уверены?
– Конечно. Скажу больше. Думаю, он вернется в национальную сборную и сыграет на домашнем чемпионате мира. Ему это вполне по силам. Своих качеств он не растерял.
– А как быть с его характером? Многие говорят о том, что Игорь способен разрушить атмосферу в коллективе…
– Я с футболистами никогда не ссорюсь. Нахожу общий язык. Непростой, говорите, у него характер? А у кого из талантливых игроков он покладистый? Я что-то таких особо не припомню. Со всеми можно работать и находить общий язык. Игоря я знаю довольно давно. Считаю, никаких проблем у нас с ним не возникнет.
– Почему пригласили в команду Игоря Портнягина, который в последнее время не блещет результативностью?
– Во-первых – это русский паспорт. Считаю Портнягина квалифицированным центральным нападающим. У нас в целом хорошая группа атаки, много фланговых передач и забросов. У Портнягина будет много работы. А потом найдите мне еще одного такого российского нападающего, таких габаритов, который здорово играет на втором этаже. Только Дзюба.
– Он способен дорасти до уровня форварда "Зенита"?
– Игорь может и должен играть лучше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
П_о_в_а_р
Platinum1991 - Прислушайтесь в Локомотиве к голосу РАЗУМА!!! -------------------------------- Алла и голос разума... Форум фсио.((
21:49
Serjinio
Platinum1991======================= Поздно....
21:39
Platinum1991
Не нужен Денисов в Локомотиве! НЕ НУЖЕН!!! Этот игрок помог Динамо вылететь в ФНЛ! Он разложил Динамо и развалил командную игру! Он плохо подействовал на Кокорина и тот перестал играть! Одна ПАРШИВАЯ овца, всё СТАДО портит! Денисов неисправимый ЗАНОСЧИВЫЙ фраер! О себе высокого мнения, а на остальных он плевать хотел! Кто там в Локомотиве!!! Не повторяйте ошибку Анжи и Динамо! В Зените Денисов выезжал за счёт других, а футбольные лавры присваивал СЕБЕ! У Денисова кругом ВСЕ ВИНОВАТЫ, только он один - "белый" и "пушистый"! В сборную Денисова взяли по питерскому блату! Когда в Динамо эти номера не прошли, то Денисов СДУЛСЯ!!! Не поможет он Локомотиву, а наоборот, ПРИНЕСЁТ Локомотиву только ВРЕД! НЕ БЕРИТЕ Денисова в Локомотив, пусть в Динамо с ним мучаются! Я тогда предупреждал Динамо, чтобы не брали его. Пусть они сами с Денисовым МУЧАЮТСЯ и МАЮТСЯ, а Денисову не надо платить БЕШЕНЫЕ деньги, он на них НЕ ИГРАЕТ! Динамо теперь пытается СПЛАВИТЬ Денисова и избавиться от этого фраера для разгрузки платёжной ведомости! А Локомотиву ЗАЧЕМ такая финансовая обуза и платить деньги НИ ЗА ЧТО! Денисов НЕ НУЖЕН Локомотиву! Он ЗАДАРОМ Локомотиву НЕ НУЖЕН, а уж тем более за миллионы евро! Пусть Денисов продолжает и дальше валять футбольного дурака в Динамо, а не в Локомотиве! Не совершайте БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТИ в Локомотиве!!! Минздрав ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! Денисов ОПАСЕН для Локомотива и не поможет команде, а только НАВРЕДИТ!!! Прислушайтесь в Локомотиве к голосу РАЗУМА!!!
21:37