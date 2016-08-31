Юрий Семин: "У Денисова сложный характер? Я не ссорюсь с игроками"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, почему решил приобрести полузащитника Игоря Денисова. 32-летний хавбек перешел в "Локо" из "Динамо" на правах бесплатной аренды.

– Денисов в этом сезоне практически не играл…

– Почему же? Он уже провел две встречи. А до этого не играл из-за травмы. Сейчас Игорь набрал хорошую физическую форму. Денисов обладает большим опытом и бойцовским характером. Нам он нужен.

– Уверены?

– Конечно. Скажу больше. Думаю, он вернется в национальную сборную и сыграет на домашнем чемпионате мира. Ему это вполне по силам. Своих качеств он не растерял.

– А как быть с его характером? Многие говорят о том, что Игорь способен разрушить атмосферу в коллективе…

– Я с футболистами никогда не ссорюсь. Нахожу общий язык. Непростой, говорите, у него характер? А у кого из талантливых игроков он покладистый? Я что-то таких особо не припомню. Со всеми можно работать и находить общий язык. Игоря я знаю довольно давно. Считаю, никаких проблем у нас с ним не возникнет.

– Почему пригласили в команду Игоря Портнягина, который в последнее время не блещет результативностью?

– Во-первых – это русский паспорт. Считаю Портнягина квалифицированным центральным нападающим. У нас в целом хорошая группа атаки, много фланговых передач и забросов. У Портнягина будет много работы. А потом найдите мне еще одного такого российского нападающего, таких габаритов, который здорово играет на втором этаже. Только Дзюба.

– Он способен дорасти до уровня форварда "Зенита"?

– Игорь может и должен играть лучше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)