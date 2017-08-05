Юрий Семин: "СКА-Хабаровск" уже акклиматизировался в Москве, будет очень сложный матч"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что ждет тяжелой встречи, так как соперник уже успел акклиматизироваться в Москве. Он также добавил, что выпустил полузащитника Мачея Рыбуса с первых минут, так как он более атакующий футболист, чем Михаил Лысов.

– Фаворитов нет, особенно на старте чемпионата. Об этом говорят результаты предыдущих туров. Как мотивировать игроков? Что с топ-командой, что с командой ниже уровня, разыгрываются три очка. Только три очка, не больше. Это и есть мотивация. Будет очень сложный матч, потому что "СКА-Хабаровск" находится в Москве давно, уже акклиматизировался. Тяжело сразу приезжать и играть, а они уже провели здесь 2 игры.

Лысов? Он молодец, хорошо себя проявил, но сегодня играет Рыбус. Он более атакующий, а сегодня нам нужна атака с левой стороны, поэтому сделали такую замену.

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"