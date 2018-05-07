Юрий Семин: "Шутку Денисова в адрес допинг-офицера восприняли как оскорбление"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. Наставник железнодорожников отметил, что ему не приходиться усмирять капитана команды Игоря Денисова.
В апреле Денисов был оштрафован "Локомотивом" на 1 миллион рублей за то, что написал в протоколе допинг-тестирования слово "дебилы". Игрок опасался, что пропустит тренировку из-за того, что процедура сдачи пробы затянулась.
- Есть люди, с которыми вы говорите на одном языке, но у них сложная репутация. Как вы усмирили Игоря Денисова и сделали так, чтобы он работал только на позитив?
- Не надо никого усмирять. Наоборот, надо играть и двигаться вперед на лучших качествах каждого игрока, и это пойдёт на пользу всей команде. Что мне, с Игорем в ресторан ходить? Или домой? Он должен вовремя приходить на тренировку, хорошо работать, выполнять задания. Я должен с ним беседовать, объяснять, а он - это принимать. Если он все это делает - какие у нас могут быть разногласия?
- Но он сорвался же. Оскорбил допинг-офицера.
- Там шутку восприняли как оскорбление. Вы поймите - когда каждый день из-за этого тренировка то затягивается, то задерживается, это тоже не очень приятно.
- Но он же там даже что-то написал.
- Там все в комплексе.
Полностью интервью Юрия Семина – скоро в "СЭ"
баламошка
И Деньгисов лапочка, и Тарасов избил баламошку случайно. Одни ангелы рядом с ним!
19:13
King's Bounty RND
с майкой тоже было весело...
19:12
shpasic
- Но он же там даже что-то написал. - Там все в комплексе. /// так это что за проба была, если не только написал, но и всё "в комплексе"?
19:09