Юрий Семин: "Шутку Денисова в адрес допинг-офицера восприняли как оскорбление"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. Наставник железнодорожников отметил, что ему не приходиться усмирять капитана команды Игоря Денисова.



В апреле Денисов был оштрафован "Локомотивом" на 1 миллион рублей за то, что написал в протоколе допинг-тестирования слово "дебилы". Игрок опасался, что пропустит тренировку из-за того, что процедура сдачи пробы затянулась.

- Есть люди, с которыми вы говорите на одном языке, но у них сложная репутация. Как вы усмирили Игоря Денисова и сделали так, чтобы он работал только на позитив?

- Не надо никого усмирять. Наоборот, надо играть и двигаться вперед на лучших качествах каждого игрока, и это пойдёт на пользу всей команде. Что мне, с Игорем в ресторан ходить? Или домой? Он должен вовремя приходить на тренировку, хорошо работать, выполнять задания. Я должен с ним беседовать, объяснять, а он - это принимать. Если он все это делает - какие у нас могут быть разногласия?

- Но он сорвался же. Оскорбил допинг-офицера.

- Там шутку восприняли как оскорбление. Вы поймите - когда каждый день из-за этого тренировка то затягивается, то задерживается, это тоже не очень приятно.

- Но он же там даже что-то написал.

- Там все в комплексе.



Полностью интервью Юрия Семина – скоро в "СЭ"