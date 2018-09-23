19:18 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Прошлой осенью "Зенит" также опережал нашу команду"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что после чемпионского сезона было много факторов, которые его команда не учла при подготовке. 

 
23 сентября. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 5:3. Сине-бело-голубые забили пять голов действующему чемпиону.Блестящий "Зенит", живучий "Локомотив". Безумный матч в Петербурге!

- Можно ли сказать, что вы сегодня передали чемпионский пояс "Зениту"?

- Идет только восьмой тур. О чемпионстве будем говорить весной, - цитирует Семина пресс-служба "Локомотива", - Прошлой осенью "Зенит" также опережал нашу команду.

- "Локомотив" сохранил костяк команды. Почему не клеится игра?

- После чемпионского сезона было много факторов, которые мы не учли при подготовке. Поэтому так тяжело входим в сезон. Но после успеха часто так бывает. Нужно работать больше.

- Планируете применять санкции к Тарасову?

- У каждого игрока бывают неудачи. Вторая желтая карточка - сложный момент. Тарасов играл по-футбольному.

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18663

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