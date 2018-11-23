Юрий Семин: "Оставить Фернандеша на скамейке – чисто спортивное решение"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча с "Уралом" (1:2) заявил, что команде не хватило агрессии. Специалист рассказал, почему не вышел на поле Мануэл Фернандеш.

– Моменты были во втором тайме, – сказал Семин. – Достаточно много. Но не было основного, чтобы забить мяч и удержать первый гол – агрессии. Не было принципиальных начал в единоборствах. Сегодня кто больше хочет, тот и выигрывает.

– Фернандеш не появился на поле сегодня. Это спортивное решение?

– Чисто спортивное решение – оставить Фернандеша на скамейке, другого и не могло быть.

– Команда только собралась после сборов в сборных. Это как-то помешало?

– Кто-то играл. Кто-то нет. Конечно, многие вернулись. Но это было прописано в календаре и нас не оправдывает. (Андрей Михайлов, Ярослав Сусов)