Юрий Семин: "На месте Миранчука сделал бы все, чтобы остаться в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, ставший гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", подчеркнул, что клуб находится в поиске нападающего. При этом специалист сомневается, что железнодорожники смогу вернуть Умара Ньясса, выступающего за "Эвертон".

- Есть ли шансы вернуть Ньясса или приобрести форварда хотя бы уровня Боли?

- Уровня последнего - вполне реально. Он, кстати, на Ньясса похож. А самого Умара вернуть из Англии, думаю, не получится.

- Но вы ищете нападающего?

- Обязательно! Хорошие форварды - дорогие и редкость...

- Из Миранчука выйдет толк или он, как Кокорин, будет "вечно молодым"?

- Все зависит от него самого. Вернее, от них. Не забывайте про Антона - он регулярно играл в Эстонии, и мы следили за ним. Алексей должен делать следующий шаг. У него классное футбольное образование и мышление. Но нужно взрослеть, чаще угрожать воротам, забивать. Однако пока он не всем моим требованиям соответствует.

- Он останется в "Локомотиве"? Переговоры, говорят, идут непросто.

- Будь я на его месте, сделал бы все, чтобы остаться, - в клубе он со школы, мама на "Локомотиве" работала. К нему замечательно относятся, в него верят. Но решение Алексей должен принять сам. Да, где-то могут предложить немного больше денег. Но что будет потом? Поэтому советую не гнаться за ними.

- Вы на эту тему с Миранчуком общались?

- Как тренер - да. Но тема контракта - это другая плоскость.

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