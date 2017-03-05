Юрий Семин: "Миранчук всегда правильно относился к делу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Крыльями Советов" в матче 18-го тура чемпионата России (3:0) отметил, что дебютный гол Ари раскрепостил команду. Также наставник отметил игру полузащитника Алексея Миранчука, отдавшего голевую передачу и забившего гол сегодня.

– Игра начиналась сложно, - цитирует пресс-служба клуба Семина. - Первый тайм получился равным. Во втором нашу команду раскрепостил гол Ари. Мы сыграли продуктивно в атаке и забили красивые мячи. Также отмечу действия в обороне – практически ничего не позволили сопернику. Из-за переноса матча на стадионе не было футбольной атмосферы. Нужно отдать должное обеим командам, которые находили мотивацию и сражались. Но футбол при пустых трибунах никому не нужен.

– Соломон Кверквелия провел первый матч в стартовом составе. Как вам его игра?

– После кубкового матча мы сделали несколько перестановок. Кверквелия, Баринов и Ари вышли в старте, действовали хорошо и полезно. Соломон выиграл множество верховых единоборств.

– Матч с "Крыльями" стал 200-м для Гильерме за "Локомотив".

– Это серьезный показатель. Нужно отдать должное нашему селекционеру Виктору Тищенко, который десять лет назад привез в Москву совсем молодого Гильерме. А теперь у Маринату 200 матчей.

– В каком качестве в Уфу прилетел Дмитрий Лоськов?

– Он играющий тренер. Может быть, в каком-то матче Дмитрий выйдет на поле.

– Миранчук забил второй гол после возобновления чемпионата.

– Леша всегда правильно относился к делу вне зависимости от каких-либо ситуаций. Миранчук играет и играет хорошо.

Юрий Семин: "Для кого был матч "Крылья" - "Локомотив"?"