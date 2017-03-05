Юрий Семин: "Для кого был матч "Крылья" - "Локомотив"?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Крыльями Советов" (3:0) в гостевом матче 18-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда провела очень хорошую игру. По словам Семина, оформивший в этой встрече дубль Ари обязан был реализовывать свои моменты.

– Игру оценил бы как очень хорошую, – подчеркнул Семин. – Есть возможности для усиления. Атмосфера сегодня на стадионе была не для чемпионата России. Людей нет, очень холодно. Удивляюсь, когда такие матчи назначают проводить на нейтральных полях. Для кого была эта игра? Зрителей – нет, для кого? Но я благодарен игрокам за то, что они нашли мотивацию и провели очень хороший качественный матч.

– Как удалось так быстро вписать Ари?

– Позиция для него знакома – он выдвинутый нападающий. Передачу ему есть кому отдать у нас. Сегодня он эти передачи использовал. Ари – мастер, он обязан эти моменты реализовывать.

– Что скажете про схему в три защитника и как оцените игру Кверквелии?

– Он сыграл очень хорошо, так же, как и все остальные. Иной раз сыграем в три, иной – в четыре. В следующий раз, если ситуация будет совсем другая, то, может, будем и в два играть.